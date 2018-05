Na pole, Hamilton diz gostar de Interlagos desde os 'tempos do videogame'

A pole position obtida neste sábado para o GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, neste domingo, tranquilizou o inglês Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes, que tenta adiar o título do colega de equipe, Nico Rosberg, afirmou estar otimista para a primeira vitória na pista e relembrou ter uma ligação com o autódromo desde os tempos de criança, quando costumava jogar videogame.

Com o tempo de 1min10s736, o inglês superou o alemão, líder do campeonato com 19 pontos de vantagem, e aumentou a confiança em ganhar a prova e deixar a definição do título para a etapa final, em Abu Dabi. "É a minha segunda pole aqui (2012 foi a outra). Tenho sempre me esforçado para ganhar em Interlagos, então é um prazer conseguir largar na primeira posição", comentou na entrevista coletiva.

Hamilton foi o mais rápido em duas das três sessões de treinos livres. As duas últimas etapas da temporada, Estados Unidos e México, foram vencidas pelo tricampeão, que gosta do Brasil por ser a terra natal do seu ídolo de infância, Ayrton Senna. "Sempre é especial estar aqui, lembro do Senna. É uma pista com muita história, conta com um traçado fantástico e tem uma torcida fanática", afirmou.

A pole em uma corrida tão decisiva, já que a vitória de Rosberg confirma o título, deixou Hamilton à vontade na entrevista para relembrar da infância, quando costumava pilotar em Interlagos no videogame. "Sempre que eu jogava, lembro que a corrida no Brasil era logo a primeira da temporada. Gostava muito de pilotar aqui nos jogos virtuais", contou.

O GP do Brasil está no calendário desde 1973. Até 2003 a pista era uma das primeiras etapas da temporada, até migrar para o fim do calendário em 2004.