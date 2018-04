Na quinta fila, Massa relata erro no Q-3 e se diz desapontado

Por estratégia da Williams, Felipe Massa tinha apenas uma chance de marcar volta rápida no Q-3, a terceira e decisiva parte do treino de classificação do GP da Espanha de Fórmula 1, neste sábado, em Barcelona. O brasileiro, entretanto, cometeu erro crucial e fez apenas o nono tempo. Vai largar na quinta fila, cinco posições atrás do companheiro de equipe, Valtteri Bottas.

"Estou desapontado porque cometi um erro na curva 3 na vinha volta rápida do Q-3. Sair da pista me custou muito tempo. Sem esse erro, eu poderia ter ficado entre os cinco primeiros", apontou o brasileiro, após o treino classificatório.