Na Stock Car, Boesel é pole em Curitiba A penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car promete todo o tipo de emoções por causa das surpresas do treino de classificação deste sábado. A pole position foi de Raul Boesel (Repsol/Boettger), seguido de Pedro Gomes (Giaffone Motorsports). Cacá Bueno (Petrobrás-RS) foi o melhor colocado entre os cinco pilotos que ainda lutam pelo título da categoria na corrida de deste domingo, às 13 horas, no Autódromo Internacional de Curitiba, com transmissão SporTV. O piloto, terceiro colocado na classificação geral, larga em terceiro no grid. Para quem precisa da vitória para garantir o título da temporada por antecipação, o líder do campeonato com 138 pontos, David Muffato (Repsol/Boettger) teve um dia ruim. Ficou apenas na décima posição. Mas quem levou a pior entre os pilotos foi o vice-líder Ingo Hoffmann (Filipaper Racing) que soma 111. Seu carro apresentou um problema na bomba de gasolina e não foi possível estabelecer um tempo na classificação. O piloto larga em último no grid. ?Vou fazer uma corrida para campeonato, sem afobação de tentar conquistar a vitória aqui", disse Muffato. Sobre o treino, o piloto afirmou que não teve problemas com o carro. ?Achei que iria bem melhor do que fui na minha segunda volta?, lamentou, descontente com o próprio desempenho durante o treino de classificação. ?Fiz um acerto baseado no usado na prova de Brasília que foi desenvolvido mais aqui", afirmou Boesel, que percorreu os 2,45 quilômetros com o tempo de 50s767. Segundo o piloto, o melhor progresso obtido por sua equipe foi no acerto da suspensão. ?Foi um trabalho sem inventar moda", declarou, otimista com a possibilidade de conseguir sua primeria vitória na temporada. Cacá Bueno (50s922) diz ter ficado satisfeito com o terceiro lugar no grid. ?Mas acho que das provas da temporada, a que a posição de largada faz menor diferença é a de Curitiba. Há muitas possibilidades de ultrapassagem aqui." A vantagem de largar entre os primeiros, segundo o piloto que soma 109 pontos no campeonato, está na redução do desgaste do carro. ?Em Brasília larguei em último e quando fui para o pit stop minhas pastilhas de freio estavam no fim." O mais empolgado, no entanto, foi Pedro Gomes (50s 894) que sofreu um grave acidente na sexta-feira, quando bateu seu carro a uma velocidade de 240 km/h. ?Nem estou acreditando. Acho que subestimei as possibilidades do carro." Com a experiência de duas vitórias na pista de São José dos Pinhais pela Stock Car Light, o piloto discordou de Cacá sobre a vantagem de largar na frente. ?Se você não fica no pelotão dos dez primeiros é difícil conseguir a vitória." Stock Light - Líder do Campeonato da Stock Car Light, o piloto Luís Carreira Jr. (Philips/RC competições) confirmou seu favoritismo e venceu a primeira das duas corridas do fim de semana e larga na pole neste domingo, às 10h45, com transmissão ESPN Brasil. O segundo colocado foi Diogo Pachenki (Power Tech), seguido de Paulo Roberto Bonifácio (Action Power).