Na Stock Car, Ingo Hoffmann dá as cartas Uma nova geração jovem e talentosa de pilotos desembarcou há pouco na competição, os carros evoluíram, as equipes superprofissionalizaram-se, os investimentos cresceram e as corridas ganharam a melhor de todas as promoções, a transmissão pela TV Globo. Apenas uma coisa não mudou: Ingo Hoffmann continua líder da Stock Car. E é como primeiro colocado da 25.ª edição do campeonato da mais importante categoria do País, vencida por ele nada menos de 12 vezes, que o notável Ingo, a versão brasileira de Richard Petty, ídolo máximo da Nascar, corre hoje a 6.ª etapa da temporada, em Interlagos. A largada será às 13 horas. Leia mais no Estadão