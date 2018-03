Na Stock Car, Ingo supera Serra Ingo Hoffman e Chico Serra deram início nesta sexta-feira a mais um duelo no Brasileiro de Stock Car, desta vez em Interlagos, local da 6ª etapa. Ingo levou a melhor: foi o mais rápido nos treinos livres, com 1min42s517. Serra ficou em segundo, com 1min42s721. A pole será definida neste sábado e os tempos devem baixar bastante. ?Essa é a tendência. Nesta sexta-feira a pista estava muito suja?, disse Serra, líder do campeonato com 77 pontos, contra 68 de Ingo. Antônio Jorge Neto, que substitui Xandy Negrão em Interlagos ? Xandy não corre, pois está na Europa tratando de negócios de sua empresa ?, fez o terceiro tempo nesta sexta-feira, 1min42s808. Em quarto ficou Beto Giorgi, com 1min43s025. Representante da nova geração de pilotos da Stock Car, Giorgi, vencedor da etapa anterior em Campo Grande e terceiro na classificação com 57 pontos (junto com Nonô Figueiredo), aproveitou o GP em Interlagos para provocar os veteranos Ingo e Serra. Está usando debaixo do macacão uma camisa com a inscrição ?caça-dinossauros?. ?É uma brincadeira que decidi fazer com eles, meus principais rivais na luta pelo título.? Giorgi considerou bom o rendimento do carro nesta sexta-feira. ?Temos de fazer alguns acertos, mas estamos indo bem?, disse. Ele reclamou que seu carro saiu muito de traseira. A 6ª etapa da Stock Car, neste domingo, tem largada prevista para as 13 horas.