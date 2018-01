Na Stock Car, Muffato vence em Interlagos O piloto paranaense David Muffato, de 31 anos, foi o vencedor da terceira etapa da Stock Car brasileira, neste domingo, em Interlagos. Ingo Hoffman ficou com a segunda colocação, seguido por Cacá Bueno. A próxima etapa será no circuito de Jacarepaguá, no Rio, dia 25. A prova foi marcada pelo acidente de Mateus Greipel e Aloísio Andrade Filho na Curva do Laranjinha. O safety car entrou na pista e os carros seguiram em bandeira amarela por várias voltas para que Greipel pudesse ser retirado do carro. Carlos Alves terminou em terceiro lugar, chegou a subir no pódio, mas foi punido com 20 segundos por ter feito ultrapassagem durante a bandeira amarela. Com este resultado, Muffato, que vencera também há duas semanas em Campo Grande, manteve a vice-liderança na classificação, agora sete pontos atrás de Ingo. Confira a classificação da prova: 1) David Muffato, 25 voltas em 51min25s775 2) Ingo Hoffmann, a 1s005 3) Cacá Bueno, 5s542 4) Guálter Salles, a 9s469 5) Chico Serra, a 10s449 6) Thiago Camilo, a 10s632 7) Adalberto Jardim, a 18s784 8) Giuliano Losacco, a 23s720 9) Sandro Tannuri, a 24s953 10) Carlos Alves (Delphi), a 25s515 Classificação do campeonato: 1) Ingo Hoffmann - 57 pontos 2) David Muffato - 50 3) Cacá Bueno - 33 4) Guálter Salles - 30 5) Chico Serra - 28 6) Giuliano Losacco - 24