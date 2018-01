Na Stock Car, Nonô vence em Londrina Nonô Figueiredo foi o vencedor da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, neste domingo, em Londrina. Foi a segunda vitória do piloto na carreira. O veterano Ingo Hoffmann chegou em segundo e assumiu a liderança do campeonato, com 86 pontos, superando David Muffato, que abandonou a prova e segue com 75. Chico Serra completou o pódio, seguido por André Giaffone e Antonio Jorge Neto. Carlos Alves foi o sexto colocado. A próxima etapa da Stock Car será dia 13 de julho, em São Paulo.