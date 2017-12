Na Stock Car, novatos se inspiram em Lewis Hamilton

Não é só na Fórmula 1 que as equipes têm uma disputa interna pela posição de primeiro piloto, e que o teórico segundo piloto ameaça superar o principal, como vem fazendo Lewis Hamilton com Fernando Alonso na McLaren. Quem conferir a quarta etapa da Stock Car, neste domingo, em Interlagos, poderá ver de perto alguns exemplos em equipes altamente competitivas, como Red Bull, Terra e Medley. Um forte candidato ao posto de ‘Lewis Hamilton da Stock’ é Daniel Serra, que estreou neste ano, depois de ser vice da Stock Light em 2006, e já figura na segunda posição do campeonato, com 37 pontos - atrás de Thiago Camilo (Texaco Vogel), com 40. Logo na primeira prova, também em São Paulo, Serrinha largou na pole e foi terceiro. "Tive sorte de entrar em uma equipe forte e com estrutura, mas eu realmente não esperava entrar tão bem assim por ser uma categoria altamente competitiva, com 50 pilotos", diz. O companheiro de Daniel é Hoover Orsi, que está em sua quarta temporada. Nos últimos dois anos, ele ficou na terceira colocação no campeonato. "Não me sinto incomodado por ele estar indo bem, muito pelo contrário. Acho que me faltou um pouco de sorte nas primeiras etapas. Tenho outros 37 pilotos para me incomodar, não vou só me preocupar com o Daniel", afirma Hoover, que está em 14.º por enquanto. Na equipe Terra, Felipe Maluhy e Tarso Marques estão empatados na sexta posição, com 25 pontos. Felipe é o mais experiente - começou a correr na categoria em 2001 - enquanto Tarso chegou na metade do ano passado, mas já tem no currículo passagem pela F-1. "É claro que existe rivalidade, os dois querem ganhar. Mas o mais importante é um aprender com o outro e trazermos resultados para a equipe. A história de primeiro e segundo pilotos vai existir mais para a frente, quando um estiver em vantagem de pontos sobre o outro. Por enquanto é cedo para apostar todas fichas em um só", analisa Tarso. Segundo Felipe, Tarso tem dado trabalho. "O Tarso é um piloto com muito mais bagagem que eu, já passou pela Fórmula 1. Eu já sabia que ele seria um dos mais rápidos apesar de não estar há muito tempo na Stock. Em Campo Grande ele nunca tinha andado, peguei um carro e levei ele para dar uma volta. E ele venceu a corrida!"