Nada de estréia da nova McLaren Enquanto a Ferrari treinou hoje em Fiorano, com Rubens Barrichello, e em Monza, com Felipe Massa, Williams, McLaren, Toyota, BAR, Jaguar, Renault e Sauber trabalharam em Paul Ricard, na França. Barrichello e as escuderias que estavam na pista francesa visavam desenvolver o acerto para as muitas particularidades do GP de Mônaco, etapa seguinte à próxima, o GP da Áustria, dia 18. Barrichello, com a nova Ferrari F2003-GA, completou nada menos de 108 voltas no traçado de Fiorano, sendo a melhor em 56s757. O recorde é de Michael Schumacher, com 56s338. Amanhã o piloto alemão assume o F2003-GA. Sobre o carro, apesar da vitória na estréia, domingo em Barcelona, seu desempenho não espantou ninguém na Fórmula 1. E David Coulthard, que bateu no GP da Espanha e hoje também no teste da McLaren, expressou sua satisfação com o fato de o F2003-GA não ser tão veloz. A nova McLaren, MP4/18, pela demora na estréia está comprometendo a equipe a, necessariamente, apresentar algo muito superior ao atual MP4/17D. Agora até a sua estréia no GP do Canadá, dia 15 de junho, oitava etapa do Mundial, ou seja a de encerramento da primeira metade da temporada, está em xeque, segundo a imprensa inglesa. O caso da Williams é um pouco diferente. Apresentou seu modelo 2003 em janeiro, o FW25, e experimenta até ameaças da direção da BMW, de não renovar o contrato de formecimento de motores, por conta da ineficiência do chassi. Na realidade, a ameaça é mais uma forma de pressão do que qualquer outra coisa. Se a BMW deseja permanecer na Fórmula 1, não lhe sobra alternativa senão a Williams. Apesar da pouca eficiência do FW25, com qual outra equipe poderia se associar? Renault, Toyota e Jaguar representam suas fábricas. Sobram Jordan, BAR, Sauber e Minardi. Hoje Marc Gene, piloto de testes da Williams, foi o mais veloz em Paul Ricard, 1min11s919 (101 voltas), seguido por Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, 1min12s317 (105) e Cristiano da Matta, da Toyota, 1min12s939 (87).