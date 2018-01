Nakano surpreende no treino da Indy O japonês Shinji Nakano, da Fernandez Racing, surpreendeu no treino livre para o GP de Toronto de Fórmula Indy, no circuito de rua Exhibition Place, na manhã deste sábado. Com o tempo de 58s133, ele foi o primeiro colocado da sessão e ficou na frente dos brasileiros Tony Kanaan (58s444), Bruno Junqueira (58s544) e Gil de Ferran (58s582). A definição do grid de largada acontece esta tarde e a prova, nona etapa da temporada, começa às 14 horas (horário de Brasília) de domingo. Depois de ter feito apenas o 25º tempo (59s695) na sexta-feira, Bruno Junqueira conseguiu acertar seu carro e conseguiu a terceira melhor marca no treino livre deste sábado. "Ontem foi muito ruim, mas resolvemos uns problemas, mudamos muitas coisas e o desempenho melhorou", comemorou o brasileiro, confiante em outro bom resultado na classificação para a prova.