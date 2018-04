'Não é hora de celebrar', diz Raikkonen após 2.º lugar

BARCELONA - O finlandês Kimi Raikkonen não escondeu a frustração por ter ficado em segundo lugar no GP da Espanha de Fórmula 1, realizado neste domingo no circuito de Barcelona. "Infelizmente, é mais um segundo lugar. Portanto, não é hora de celebrar", afirmou o piloto da Lotus, referindo-se à igual colocação alcançada no GP do Bahrein.

Raikkonen, contudo, mostrou-se feliz pelo adversário Sebastian Vettel, da Red Bull, ter terminado na quarta posição. O alemão ainda lidera a competição, com 89 pontos, mas a folga que tinha sobre o finlandês caiu para apenas quatro pontos.

O piloto da Lotus disse ainda que não teve problemas com o seu carro, com o qual dirigiu "ao máximo" neste domingo. Em sua avaliação, o importante agora é concentrar os esforços para o restante da temporada e também enfatizou a importância de ter mais uma vez ficado entre os três primeiros colocados.

"É legal estar no pódio para mim e a equipe. Vamos ver o que nós podemos fazer em Monaco", completou Raikkonen, se referindo à corrida do próximo dia 26, no circuito de Montecarlo, palco da sexta etapa deste Mundial de F1.