Não estou velho, avisa Schumacher O alemão Michael Schumacher, de 37 anos, afirmou nesta terça-feira que não está velho e que o atual campeão mundial de Fórmula 1 - o espanhol Fernando Alonso - tem muito a aprender com ele. "Há uma data marcada na minha identidade e outra que sinto no corpo e no cérebro. Posso ensinar muita coisa ao Alonso e à nova geração de pilotos. Em muitas áreas ainda sou capaz de demonstrar-lhes o que é possível", afirmou o piloto da Ferrari. "Acompanho esses pilotos durante algum tempo, os conheço bastante. Jogamos futebol e fazemos coisas juntos. Não me sinto um velho perdido e sem esperança frente a eles", declarou Schumacher, em uma entrevista coletiva, no circuito de Mugello, na Itália. Fernando Alonso, com o carro da Renault, e o finlandês Kimi Raikkonen, na McLaren, ganharam 14 corridas na temporada passada - 7 cada -, num total de 19 GPs disputados. Já Schumacher, o piloto de maior êxito na categoria, com 84 vitórias, conseguiu vencer apenas uma prova em 2005 - nos Estados Unidos, em que só seis carros competiram devido ao abandono das escuderias que utilizavam o pneu Michelin. Pela primeira vez desde 2000, o piloto alemão da Ferrari começa a temporada sem o número 1 em seu carro. "Não me importa muito ter outro número que não seja o primeiro", garantiu Schumacher.