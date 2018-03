Não foi a corrida que planejei, diz Rubinho Não foi a estréia que planejou com a Ferrari F2003-GA, disse Rubens Barrichello, terceiro hoje no Circuito da Catalunha. "Nosso ajuste do carro fez com que ele fosse extremamente veloz nas primeiras cinco ou dez voltas do pneus mas depois sua degradação era muito grande, fazendo-me perder tempo." Fernando Alonso, da Renault, ganhou o segundo lugar de Rubinho na operação do primeiro pit stop. O espanhol parou na 17.ª volta enquanto o brasileiro, na 20.ª. "Quando instalava os pneus novos era tão veloz que estabeleci a melhor volta da prova", lembrou. Foi na 52.ª das 65 voltas da corrida, com 1min20s143, à média de 212,4 km/h. "Aconteceu depois de no último pit stop (50.ª volta) eu modificar o ângulo do aerofólio dianteiro, o que melhorou bem o carro." Apesar de Alonso o ter superado, Rubinho comentou estar feliz pelo espanhol. "O que ele conseguiu hoje aqui é, no fundo, o que todo piloto sonha." Sobre o quase acidente com Michael Schumacher na primeira curva, falou: "Cheguei a ultrapassá-lo, mas quando me vi na grama tive de tirar o pé do acelerador e ele retomou a posição." Sua cara no fim da corrida não era das melhores. Quem o conhece sabe que esse terceiro lugar não lhe agradou nada. O tempo todo Rubinho dizia, em Barcelona, "tenho chances boas de vencer." Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, explicou que o piloto optou por um acerto de suspensão diferente do de Schumacher, que acabou por causar esse desgaste maior dos pneus traseiros. O pior é que a imprensa italiana vê e escreve que se fosse por Rubinho a Ferrari não venceria novamente. Ele cruzou a linha de chegada 18 segundos atrás de Schumacher e 12 de Alonso.