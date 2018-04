'Não preciso provar mais nada para ninguém', diz Vettel

ABU DABI - O abandono no início do GP de Abu Dabi não desanimou Sebastian Vettel. Um dia após a corrida nos Emirados Árabes, o alemão fez um balanço muito positivo de sua grande temporada na Fórmula 1 e afirmou que seu segundo título encerra as discussões sobre o título de 2010.

"A melhor coisa do bicampeonato é que eu não tenho que provar mais nada para ninguém. O título deste ano mostra que não venci em 2010 por sorte e nem que meus adversários tiveram azar", comentou o piloto da Red Bull.

Vettel revelou que não esperava por uma temporada tão boa da Red Bull neste ano. Para o piloto, a mudança no fornecedor de pneus e a necessidade de vários pit stops durante a corrida transformavam a temporada em uma incógnita. "O que ficou claro no início é que nosso carro não seria tão dominante como foi em 2010".

O alemão também minimizou a suposta facilidade com que venceu o campeonato. "É engraçado ouvir os comentários de que a corrida foi ''fácil'', ''um passeio'', ao fim da prova. E isso definitivamente não aconteceu em nenhuma corrida desta temporada. Cada vitória foi difícil, ao contrário do que a maioria pensa. Tudo tinha que dar certo para obter a vitória. A diferença sempre foi pequena [em relação aos demais pilotos]", afirmou.

Em relação à próxima temporada, Vettel evita apontar um rival que possa atrapalhar seus planos de ser tricampeão. "Com certeza não há apenas um piloto [na briga pelo título] porque a Fórmula 1 vive um momento onde você não enfrenta apenas um desafio, mas vários, com diferentes níveis de força", comentou o bicampeão, ao listar os pilotos da McLaren, da Ferrari e da Mercedes como seus principais adversários em 2012.