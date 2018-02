Napolitano vence pela 1.ª vez na F-Truck A temporada de F-Truck começou quente hoje, em Caruaru. Não apenas pelos 41 graus C de temperatura na pista, mas também pelas disputa por posições nesta primeira etapa - algumas terminaram em acidente. No fim, apenas 15 caminhões completaram a corrida no Autódromo Internacional Ayrton Senna e o paulista Beto Napolitano, com um Volkswagen, obteve sua primeira vitória na categoria. Napolitano largou em segundo e assumiu a ponta ainda na primeira volta, superando paulista Renato Martins, seu companheiro e "chefe?, pois comanda a equipe RM. Renato, porém, retomou o primeiro lugar no giro seguinte, mas passou a ser bastante pressionado pelo pernambucano Beto Monteiro, atual campeão da F-Truck. Na sexta volta, Monteiro, com seu Ford, superou Martins, mas recebeu o troco três voltas depois. Os dois continuaram a brigar e acabaram saindo na pista no 10.º giro. O pernambucano não voltou. Martins continuou líder, mas depois da relargada programada, foi superado por Napolitano, que não deixou mais a vitória escapar. A briga interessante, a partir deste momento, passou a ser entre o paulista Jonatas Borlenghi, também piloto da RM Competições, e o paranaense Leandro Totti. A disputa por posições também terminou em um toque entre os dois caminhões e Borlenghi, com um pneu danificado, levou a pior. Ele terminaria em quinto lugar. Martins também teve problemas com um pneu, que furou, e ficou apenas em 12.º lugar. Beto Napolitano completou as 30 voltas em 1h09min41s953 e ganhou 25 pontos. Em segundo chegou o paranaense Leandro Totti, da Truck Racing (Ford), que recebeu a bandeirada 5s300 depois do vencedor e está com 18 pontos. O terceiro posto foi de outro piloto paranaense, Wellington Cirino (ABF Competições, com Mercedes-Benz), a 8s707 do vencedor e 13 pontos na classificação. A próxima etapa será dia 10 de abril, em Goiânia.