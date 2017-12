Nas 250cc, Melandri é o mais rápido O primeiro dia de treinos oficiais para o Rio GP de Motovelocidade foi encerrado com o piloto italiano Marco Melandri fazendo a melhor marca na categoria 250cc para a prova que será disputada no sábado no circuito de Jacarepaguá, com o tempo de 1min54s803. A segunda colocação ficou para o já campeão deste ano, Taijiro Katoh, seguido por Tetsuya Harada.