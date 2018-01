Nas 500 milhas, não há estratégia A Chip Ganassi não vai depender de tática para lutar pela vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, no próximo domingo. O pole position Bruno Junqueira julga que uma corrida longa e difícil, com muitas alternativas, impede que a equipe estabeleça uma estratégia. Hoje, no Bump Day, a Ganassi só tem uma preocupação: manter ou melhorar as posições de Kenny Brack e Jeff Ward, seus outros dois pilotos, no grid de largada. Ward foi o 15º e Brack o 21º na tomada oficial de tempos. Esta será a última chance para quem disputa uma das 33 vagas da prova. ?Em minha opinião, os 20 primeiros não estão ameaçados. Acho que ninguém vai conseguir tirá-los do grid no Bump Day. Mas os outros têm de se preocupar?, disse o piloto na sexta-feira. Leia mais no Jornal da Tarde