Nascar multa Montoya em US$ 10 mil por gesto inapropriado Juan Pablo Montoya foi multado em US$ 10 mil (cerca de R$ 20 mil) e colocado sob observação após ter feito um gesto inapropriado para outro piloto durante uma corrida da Nascar, informou a categoria norte-americana nesta quarta-feira. O gesto do piloto colombiano de 31 anos foi transmitido ao vivo pela televisão durante um treino para a corrida Busch Series, na última quinta-feira, no circuito Phoenix International Raceway. Montoya, ex-piloto de Fórmula 1 que está em sua primeira temporada completa na Nascar, continuará sob avaliação até 31 de dezembro, de acordo com a Nascar. Ele terminou a prova em 21.º.