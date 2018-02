Nasce a filha de Pizzonia e Maurren O piloto Antonio Pizzonia, da Williams, e a ex-saltadora Maurren Maggi "estão felizes da vida" com a filha Sophia, que nasceu segunda-feira, em Manaus, com 50 cm e 3,196 kg. "Ela é linda, muito sadia. Estamos todos felizes. Pizzonia, coruja, filmou tudo e ainda não arredou pé do hospital", disse Reginaldo, pai do piloto. No dia 4, Pizzonia irá a Bahrein, para a apresentação do novo carro da Williams. "Maurren e minha netinha ficarão por aqui. Só depois dos testes dele em Jerez de La Frontera, entre os dias 12 e 15, seguirão para Mônaco", disse Reginaldo.