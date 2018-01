Nasce o 1º filho de Ralf Schumacher Nasceu nesta terça-feira em um hospital em Salzburgo, na Áustria, o primeiro filho do piloto da Williams, Ralf Schumacher. O menino nasceu com 50 centímetros e 2,6 kg. De acordo com os médicos, a mãe, Cora Brinkmann, de 24 anos, e o menino, passam bem. ?Este, sem dúvida, é o dia mais feliz da minha vida?, disse o piloto, de 26 anos. O nome da criança ainda não foi decidido. O padrinho do menino será o irmão de Ralf, Michael Schumacher.