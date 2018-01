Nasce o filho de Juan Pablo Montoya Nasceu na segunda-feira o filho do piloto Juan Pablo Montoya, da McLaren, que ainda se recupera de lesão no ombro que o impediu de correr o GP do Bahrein de Fórmula 1. Em Miami, Connie deu à luz um garoto: Sebastián. O colombiano ainda não sabe se conseguirá participar do GP de San Marino, em Ímola, o quarto da temporada, no outro fim de semana, ou será novamente substituído pelo espanhol Pedro de la Rosa, quinto na última prova, no Oriente Médio. Os médicos que atendem Montoya ainda farão uma avaliação do piloto na próxima segunda-feira.