Nasce o primeiro filho de Rubinho Além do medo dos atentados nos Estados Unidos, o piloto Rubens Barrichelo podia arrumar mais uma desculpa para não participar do GP de Indianápolis de Fórmula 1, no próximo fim de semana. Na madrugada de domingo nasceu seu filho Eduardo, com 3,6 quilos e 50 centímetros, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Obviamente estou muito feliz", resumiu Rubinho, em relação ao estado de saúde de sua mulher, Silvana, e o bebê. "Estou aproveitando o momento. Embora a Silvana e o bebê ainda estejam no hospital, viajo para os Estados Unidos mais tranqüilo", emendou o piloto, que passou todo o domingo paparicando os dois. O brasileiro, que integra o time da Ferrari, luta pelo vice-campeonato mundial, depois que seu companheiro de equipe, o alemão Michael Schumacher, conquistou seu quarto título mundial. A prova norte-americana é a penúltima do calendário. No GP anterior, de Monza, na Itália, Rubinho ficou na segunda colocação, atrás do colombiano Juan Pablo Montoya. Além do brasileiro, que está na terceira posição, com 57 pontos, brigam pela segunda posição David Coulthard, da McLaren, e Ralf Schumacher, da Williams.