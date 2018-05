Nasr admite dificuldade para se adaptar aos pneus da Fórmula 1

SAKHIR - Felipe Nasr voltou a pilotar o carro da Williams nesta quarta-feira, no segundo e último dia de testes no Circuito de Sakhir, no Bahrein. O brasileiro completou 64 voltas, mas precisou concentrar sua energia no trabalho em conjunto com a Pirelli, para avaliação dos pneus que estão sendo utilizados na temporada da Fórmula 1.

Ao fim da atividade, a terceira com a equipe britânica (participou do primeiro treino livre do GP do Bahrein e de um dos testes da pré-temporada), Nasr admitiu dificuldade para se adaptar aos compostos apresentados pela fornecedora italiana. "Foi muito difícil aquecê-los mesmo no calor do Bahrein", disse o reserva da Williams, que marcou o 10º tempo do dia entre 11 pilotos na pista.

Apesar disso, o brasileiro se mostrou satisfeito com seu desempenho. "Fazer um teste de pneus significa colocá-los no extremo, o que foi uma boa experiência. Também tive a chance de perceber a diferença entre compostos diferentes e como eles podem afetar o carro e o equilíbrio", avaliou.

Para Nasr, foi mais um dia de aprendizado na Fórmula 1. "Trabalhamos com vários pneus e foi um dia produtivo porque pude aprender novos processos e sentir melhor um carro da F1. Além disso, fiz uma boa quilometragem", disse o brasileiro. "Ficamos bem satisfeitos com o dia e espero que possamos ter contribuído com boas informações para a Pirelli", afirmou Rob Smedley, chefe da Williams que coordenou o teste desta quarta.