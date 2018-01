Felipe Nasr aposta em atualizações no motor da Sauber para reagir

Depois do recesso de verão na Fórmula 1, os pilotos voltam à pista no fim de semana para a disputa do GP da Bélgica, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps. E o brasileiro Felipe Nasr está animado para voltar ao asfalto. Ele aposta nas atualizações no motor fornecido pela Ferrari à Sauber para reagir na temporada.

"Teremos mudanças no nosso motor aqui e estamos todos ansiosos por isso. Esperamos que traga benefícios para nós", afirma Nasr. "Teremos performances mais fortes graças às atualizações que estamos introduzindo gradualmente. Em Spa, nosso modelo C34 terá um motor Ferrari mais potente e mudanças na aerodinâmica", confirmou Giampaolo Dall'Ara, um dos principais engenheiros da Sauber.

Nasr não está ansioso para a corrida em Spa somente por causa das novidades do carro. O brasileiro considera o traçado o seu favorito e, neste ano, ele fará sua estreia na corrida belga com um carro da Fórmula 1. "O traçado é único aqui, com muitas curvas de alta velocidade e uma grande combinação de curvas. É uma pista que exige um carro muito estável", avalia.

Em seu traçado favorito, o piloto do Brasil espera iniciar uma boa reação no campeonato. Após uma boa estreia na temporada - a melhor de um brasileiro na F-1 -, Nasr caiu de rendimento no decorrer do primeiro semestre, em razão das limitações do atual carro da Sauber. Com 16 pontos, ele ocupa apenas o 12º lugar do Mundial de Pilotos.