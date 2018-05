Nasr aprova rendimento em treino, mas variação de temperatura preocupa

Felipe Nasr deixou a pista do Autódromo de Interlagos satisfeito com o rendimento de sua Sauber no dois treinos livres do GP do Brasil de Fórmula 1, porém preocupado com a forte variação de temperatura ao longo desta sexta-feira, em São Paulo. "Foi um dia bom, pudemos fazer toda a programação que tínhamos planejado", avaliou o brasileiro.

"Tivemos dois treinos bem diferentes, na parte da tarde foi muito mais quente. Tudo isso significa que tivemos que mudar muito o ajuste do carro para acompanhar a mudança de temperatura da pista. Mas foi positivo. Deu para equilibrar o carro, mas ainda não está super equilibrado", ponderou.

No treino da tarde, que teve início às 14 horas, a temperatura da pista chegou a atingir 53 graus. "Hoje foi o dia mais quente do fim de semana. Então, é claro que o acerto só é válido para hoje. Amanhã é diferente, o dia é mais frio que hoje. Isso muda o equilíbrio do carro e a gente tem que antecipar algumas mudanças", projetou.

Mais concentrado em acertar o equilíbrio do carro no calor desta sexta, o piloto brasileiro não passou do 16º lugar, ainda na sessão inicial. No segundo treino, foi o 17º. Nasr e os demais pilotos da F-1 voltam à pista de Interlagos na manhã deste sábado, para o terceiro treino livre, a partir das 11 horas. No período da tarde, às 14 horas, haverá a definição do grid no treino classificatório. A corrida de domingo está marcada para o mesmo horário.