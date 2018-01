Nasr diz que novo pacote de atualização será decisivo para carro 2016 da Sauber A Sauber apresentará no GP de Cingapura de Fórmula 1, no fim de semana, um novo pacote de atualizações, que deve trazer grande mudança para seus carros, um "novo conceito", de acordo com a direção da equipe. Para o piloto Felipe Nasr, as mudanças serão determinantes para o desenvolvimento do futuro modelo 2016 do time suíço.