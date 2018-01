Nasr/Castroneves apelará à FIA contra título de Cacá O título da Stock Car ganho domingo por Cacá Bueno está ameaçado. Amir Nasr, proprietário da Nasr/Castroneves, confirmou nesta segunda-feira que vai recorrer à FIA para tentar cassar a conquista do piloto da Eurofarma RC. Será pedida, ainda esta semana - inicialmente em recurso ao tribunal da CBA -, a desclassificação de Cacá da prova disputada em Interlagos. A alegação será de que Cacá tirou Hoover Orsi da prova. ?Iremos até o fim. Ele tirou o Hoover da prova e da luta pelo título levou um drive through (teve de passar pelos boxes). Uma punição branda demais", reclamou Amir. Cacá chegou em oitavo na prova e foi campeão, com 257 pontos. Se ele for punido, o título irá para seu companheiro de equipe, Antonio Jorge Neto, que somou 251 pontos. "O Neto merece, pois correu de maneira limpa", diz Amir. Cacá não foi encontrado nesta segunda. Atualizado em 12/12, às 13h08