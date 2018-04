Nasser Al-Attiyah vence etapa do Dakar entre os carros

O príncipe do Catar, Nasser Al-Attiyah, conquistou nesta sexta-feira a sua segunda vitória entre os carros no Rally Dakar ao faturar a sétima etapa da disputa, realizada entre as cidades de Iquique e Antofagasta, no norte do Chile, com o tempo de 5h41min29. Ele está em segundo lugar na classificação geral.

O líder da categoria ainda é o espanhol Carlos Sainz, que conseguiu o terceiro lugar na sétima etapa, com o tempo de 5h45min50. Ele ficou atrás do francês Stéphane Peterhansel, que concluiu a etapa em 5h44min58, e à frente do norte-americano Mark Miller, que terminou com o tempo de 5h50min09.

O melhor brasileiro entre os carros foi Guilherme Spinelli, que terminou o dia na 12ª posição, com 6h57min07. O melhor representante do País no Rally Dakar está em oitavo lugar na classificação geral.

MOTOS

Em uma disputa apertada, o francês Cyril Despres superou o espanhol Marc Coma nesta sexta-feira e venceu a sétima etapa do Rally Dakar entre as motos, na prova especial mais longa do trajeto, de 600 quilômetros.

Despres completou o trajeto em 6h34min14s, à frente do rival espanhol, que registrou o tempo de 6h34min43s. O terceiro lugar ficou com o francês David Fretigne, que chegou cinco minutos depois de Coma.

Com mais esta vitória, Despres ampliou sua vantagem na liderança da classificação geral. O francês soma agora 28h10min13s, enquanto Coma, que chegou a liderar os últimos quilômetros da prova desta sexta, tem 29h17min03s.

Apesar de chegar em segundo, Coma consolidou sua recuperação na competição. O atual campeão iniciou a reação ao vencer a etapa de quinta-feira, quando saltou da 19.ª para a 4.ª posição geral. Agora o espanhol já é o vice-líder da categoria.