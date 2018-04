Nelsinho abandona na abertura da Nascar Truck Series

Paludo, mais à frente no grid e também com uma estratégia mais conservadora, conseguiu se manter entre os dez melhores até o final. Ele evitou um complicado acidente, na volta 96 - a quatro do final -, quando dez carros se enroscaram na entrada da curva 1. A corrida foi interrompida com bandeira vermelha, para limpeza da pista. Ele voltou em terceiro lugar o e teve uma volta para manter a posição, mas foi ultrapassado a metros da linha de chegada e ficou em quarto lugar.

Como largou em penúltimo, Nelsinho procurou ganhar posições rapidamente e se estabelecer em um grupo intermediário. A estratégia da equipe Kevin Harvick era aguardar acidentes e bandeiras amarelas e esperar que o brasileiro ficasse longe dos problemas. Com isso, Nelsinho poderia aproveitar a diminuição de pilotos na pista e, no final, brigar pela liderança.

Assim, o brasileiro chegou ao terço final da prova entre os 20 melhores. Ele e seus companheiros de equipe - Elliot Sadler e Ron Hornaday Jr. - procuravam se ajudar, seja em busca de vácuo, seja evitando o avanço dos rivais. Houve um momento de grande susto, na volta 74, quando seis carros bateram ao lado dele - e tanto Nelsinho quanto Paludo escaparam ilesos de um acidente que envolveu 14 carros.

Na volta 80, Nelsinho abandonou. O Chevrolet Silverado do brasileiro começou a falhar e ele não conseguiu voltar para a pista, tendo de abandonar. O desfecho ruim na estreia não tira, porém, a esperança de boa temporada para o filho do tricampeão mundial de Fórmula 1. A próxima etapa da Truck Series, com as presenças de Nelsinho Piquet e Paludo, acontece na próxima sexta-feira em Phoenix.