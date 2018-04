Nelsinho admite dificuldades na Fórmula 1 e cogita Indy Após o escândalo em que se envolveu na Renault depois de bater de propósito no GP da Cingapura do ano passado, para favorecer o companheiro de equipe, Fernando Alonso, Nelsinho Piquet já procura alternativas para a carreira. Sem espaço na Fórmula 1 no momento, ele cogita a possibilidade de conseguir uma equipe para correr na Fórmula Indy na temporada 2010.