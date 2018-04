Nelsinho assume depoimento e diz não temer represálias O piloto Nelsinho Piquet reconheceu nesta sexta-feira a veracidade do depoimento à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), divulgado na quinta-feira. No documento, o brasileiro afirma que o acidente no GP de Cingapura de 2008 foi proposital, a mando do diretor esportivo da Renault, Flavio Briatore.