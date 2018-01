Nelsinho dá adeus à F-3 Sul-Americana O encerramento da temporada da F-3 Sul-Americana, neste domingo, em Brasília, marca a despedida de Nelson Ângelo Piquet da categoria. O piloto, de 17 anos, conquistou o título com quatro provas de antecipação e no ano que vem vai correr na Europa, na F-3 inglesa. O objetivo de Nelsinho é chegar à Fórmula 1, talvez já em 2004. Filho do tricampeão de F-1 Nelson Piquet, Nelsinho teve a estrutura para disputar sua primeira temporada completa da F-3. O pai montou equipe, a Piquet Sport, para ele correr e lhe possibilitou programa de treinos e até experiências em outras categorias, como a F-Renault ? o garoto disputou uma etapa, em Brasília. O resultado e a estrutura, aliados à capacidade técnica, permitiram a Nelsinho disputar um campeonato à parte. Venceu 12 das primeiras 16 etapas e na sexta-feira conquistou sua 15ª pole. Praticamente não teve adversários, apesar de a categoria ter pilotos talentosos como Danilo Dirani, Wagner Ebrahim e Thiago Medeiros. O desempenho do filho surpreendeu Nelson Piquet. "Ele tem uma determinação incrível, é dedicado e reage bem às pressões. Ainda é cedo para fazer uma análise mais completa, mas ele tem todas as condições de chegar aonde deseja, que é a Fórmula 1´´, disse Piquet recentemente. Nos últimos dias, o tricampeão tem feito vários contatos com equipes da F-3 inglesa. Quer colocar o filho no melhor lugar possível. Piquet já revelou até que, se achar necessário, vai montar um time para que Nelsinho corra na categoria. A etapa de encerramento da F-3 Sul-Americana tem largada prevista para as 11 horas deste domingo e terá transmissão ao vivo da TV Globo.