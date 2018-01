Nelsinho é 6º sexto na 2ª prova da GP2 O piloto brasileiro Nelsinho Piquet terminou em sexto lugar na corrida deste domingo da segunda etapa da categoria GP2, disputada no circuito de Ímola. O vencedor da prova foi o britânico Adam Carroll, seguido do francês Alexandre Premat e do finlandês Heikki Kovalainen. Alexandre Negrão, companheiro de Nelsinho, ficou em 13º. Com o resultado, o filho de Nelson Piquet obteve seu primeiro ponto na categoria. A corrida deste domingo foi disputada em 17 voltas, vinte a menos que ontem - quando os brasileiros abandonaram. As duas próximas corridas acontecem nos dias 7 e 8 de maio no Circuito da Catalunha, na preliminar do Grande Prêmio da Espanha de F-1. - Classificação da segunda corrida (17 voltas): .1. Adam Carroll (ING) 28:31.314 .2. Alexandre Premat (FRA) a 5.460 .3. Heikki Kovalainen (FIN) a 6.715 .4. Gianmaria Bruni (ITA) a 9.964 .5. Olivier Pla (FRA) a 11.519 .6. Nelsinho Piquet (BRA) a 13.580 .7. Juan Cruz Alvarez (ARG) a 25.769 .8. Sergio Hernández (ESP) a 27.737 .9. Hiroki Yoshimoto (JAP) a 29.741 10. Borja García (ESP) a 37.248 13. Alexandre Negrão (BRA) a 45.909 - Classificação do campeonato após as duas primeiras provas: .1. Heikki Kovalainen (FIN) 14 pontos .2. Adam Carroll (ING) 10 .3. José Maria López (ARG) 08 .+. Gianmaria Bruni (ITA) 08 .5. Alexandre Premat (FRA) 07 .6. Scott Speed (EUA) 06 .7. Nicolas Lapierre (FRA) 04 .8. Neel Jani (SUI) 03 .9. Olivier Pla (FRA) 02 .+. Ernesto Viso (VEN) 02 11. Nelsinho Piquet (BRA) 01 .+. Niko Rosberg (ALE) 01