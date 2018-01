Nelsinho e Xandinho iniciam nova etapa Nelsinho Piquet começa na próxima semana mais uma etapa do seu aprendizado para tornar-se, no futuro, um piloto de Fórmula 1. Participa, no circuito francês de Paul Ricard, dos 3 primeiros dias de testes da GP2 Series, a estreante categoria que pretende tornar-se a principal porta de entrada na F-1. Na semana passada, porém, aprendeu uma lição desagradável: como é destruir um carro de F-1. Nelsinho ganhou um teste com a BAR 2004, em Jerez de la Frontera, e acabou batendo forte. "Eu me senti bastante mal. Até porque a única coisa que eles (o pessoal da BAR) me pediram foi para não bater o carro. Sei que isso acontece, o Takuma Sato mesmo bateu duas vezes na semana, o Jenson Button também, mas foi um ponto negativo?, admitiu. Desconforto com a experiência à parte, Nelsinho está confiante em ter um bom desempenho na GP2, que começa em 23 de abril, em Ímola - vai competir na Hitech Piquet Sports, equipe com investimento de cerca de R$ 9,5 milhões este ano. "Sei que teremos muita pressão, já que muita gente vai estar de olho na equipe (as provas de GP2 farão parte da programação dos GPs de F-1). Mas até pelos meus resultados em outras categorias, me considero um dos favoritos este ano.? Um objetivo bem diferente de seu companheiro de equipe, Xandinho Negrão. "Quero aprender o máximo possível. Tudo o que eu pude absorver vai ser bom para mim?. Xandinho pretende ficar 3 anos na GP2. Nelsinho, no máximo 2. "Posso entrar e ser campeão ainda no primeiro ano, depois vou para a F-1. Se não conseguir, fico um segundo ano na categoria.? Nelsinho ainda não sabe quando chegará à F-1, mas já sabe de uma coisa: a partir desse momento, não terá mais a presença quase constante do pai, Nelson Piquet, como acontece atualmente. O tricampeão avisou: "Não vou mais morar fora do Brasil. Agora, ajudo bastante, mas depois que ele chegar à F-1, acabou. Será por conta dele.? Bem-humorado, Nelson Piquet também comentou uma declaração recente em que Nelsinho dizia se parecer mais com Ayrton Senna do que com o pai: "Ele quis dizer que é mais e educado que eu. Ele é paciente, não manda jornalista para aquele lugar... Só isso.?