Nelsinho faz 2º tempo na A1 Grand Prix A equipe brasileira da A1 Grand Prix, de propriedade do atacante Ronaldo, fez o segundo tempo no treino coletivo desta quarta-feira na pista curta de Silverstone. A marca foi de Nelsinho Piquet, com 49s069 na melhor de suas 67 voltas. Danilo Dirani também testou. O tempo mais rápido foi do carro da Grã-Bretanha (48s888). Nesta quinta, João Paulo de Oliveira vai treinar.