Nelsinho faz bom treino com Williams O piloto brasileiro Nelsinho Piquet completou, nesta quinta-feira, a segunda sessão de testes com a Williams de 2003 e obteve na melhor das 51 voltas, em Barcelona, um resultado muito bom: 1m15s809. O mais rápido do dia foi o colombiano Juan Pablo Montoya, que fez 1m14s804 (50 voltas) com a nova Williams. "Apesar de nunca ter andado na pista, me adaptei melhor que da primeira vez porque já conhecia o carro, o que me deixou mais seguro e menos nervoso", disse o filho do tricampeão mundial de F1, Nelson Piquet. Na parte da manhã, Nelsinho chegou a sair da pista e causar alguns danos ao FW25. A equipe o recuperou e, à tarde, ele retornou aos treinos. Dois outros brasileiros trabalharam nesta quinta-feira no Circuito da Catalunha. Antonio Pizzonia andou pela primeira vez com a nova Williams e foi bem: 1m15s112 (51 voltas), terceiro tempo do dia. Mas quem evoluiu bastante foi a Toyota TF104, apesar de Panis ter se acidentado com o carro. Cristiano da Matta completou 96 voltas, com 1m15s705 na melhor delas - quinto lugar. A McLaren continuou escondendo o jogo. O escocês David Coulthard, com a nova MP4/19, obteve apenas 1m15s908 (51 voltas) e ficou em 7º lugar. Já Alexander Wurz marcou 1m16s022 (64 voltas), nono e último tempo do dia.