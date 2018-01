Nelsinho faz o melhor tempo na GP2 Não foi um treino muito representativo, em razão dos vários problemas que todas as equipes tiveram com o Dallara-Renault da nova categoria criada pela FIA, a GP2. Não deixa de ser bom para Nelsinho Piquet, contudo, estabelecer o primeiro tempo no primeiro treino coletivo da competição, realizado nesta quarta-feira em Paul Ricard, no sul da França, 1min21s746. "O carro é bom, veloz, há muito trabalho ainda para ajustá-lo e foi ótimo registrar o melhor tempo", disse o piloto. Assim que deixou o box, pela manhã, precisou retornar. Três horas se passaram até que os mecânicos da Hitech Piquet Sports solucionassem um problema de transmissão, semelhante à dos carros de Fórmula 1, com comando para troca das marchas atrás do volante. Nelsinho completou 18 voltas apenas. Nesta quinta-feira será a vez de seu companheiro, Xandinho Negrão, assumir o carro. A Dallara entregou, até agora, apenas um exemplar a cada equipe da GP2. "Esses dias de treinos serão importantes para solucionar todas essas panes que surgem em carros novos", falou Felipe Vargas, diretor-técnico do time. O francês Nicolas Lapierre, da Arden, ficou em segundo, 1min23s303, e o finlandês Nico Rosberg, da ART, em terceiro, 1min23s504.