Nelsinho fecha temporada com mais 2 poles Nelson Ângelo Piquet, da Piquet Sports, larga neste domingo na pole nas duas últimas etapas do ano do Campeonato Inglês de Fórmula 3, em Brands Hatch ? marcou 1min19s073 e 1min18s823 na classificação ?, com chances matemáticas de ser vice-campeão em sua primeira temporada na Europa. O sul-africano Alan van der Merwe, da Carlin, conquistou o título por antecipação. Quatro vitórias, oito poles, 14 largadas na primeira fila, nove pódios e cinco voltas mais rápidas são, por enquanto, alguns números de Nelsinho Piquet no campeonato. Na F-3, o filho de Nelson Piquet mostrou que puxou o pai. Chegou à Inglaterra sem conhecer nenhuma pista, mas obteve resultados consistentes e, durante boa parte da temporada, disputou o título. Terceiro na classificação, com 190 pontos, ainda pode alcançar o britânico Jamie Green, da Carlin, que soma 225. É difícil, mas não se importa. ?Fiz uma boa temporada, aprendi bastante. Agora, espero fazer duas boas corridas e terminar bem um excelente ano.? Finda a temporada, Nelsinho pretende começar a preparação para 2004 na F-3. Ainda este ano, andará com a Williams, da qual pode tornar-se piloto de testes em 2004. Outra opção é a Super Nissan. Neste sábado, a primeira sessão foi marcada por um grave acidente com Will Power, da Fortec, que bateu forte na curva Westfield.