Nelsinho fica em segundo na prova da GP2 em Barcelona O piloto brasileiro Nelsinho Piquet voltou à liderança isolada da GP2 ao conquistar a segunda colocação na prova deste domingo do GP da Espanha, realizado no circuito de Montmeló, em Barcelona. A corrida foi vencida pelo venezuelano Ernesto Viso, com o tempo de 37min37s277. Nelsinho, que havia ficado em quarto no sábado, segue na primeira classificação da categoria com 39 pontos, dois a mais que o britânico Lewis Hamilton. ?Estou satisfeito com o resultado de hoje (domingo). A largada foi ótima, mas durante toda a corrida fiquei preocupado com o (Alexandre) Premat que vinha logo atrás de mim. Não forcei muito porque os pilotos da equipe ART estavam perto demais", disse o brasileiro da equipe Piquet Sports. "Terminar em segundo me ajudou a manter a liderança do campeonato. Acho que a disputa entre o Lewis e eu vai continuar até o fim da temporada e com certeza isso vai ser interessante?, completou. Os outros brasileiros da GP2 não foram bem na corrida deste domingo. Lucas Di Grassi, da equipe Durango, ficou em nono, enquanto que Xandinho Negrão cruzou a linha de chagada na 18ª posição. As próximas corridas da Fórmula GP2 acontece no dia 27 de maio, em Monte Carlo, Mônaco. Confira os dez primeiros da prova deste domingo: 1. Ernesto Viso (VEN/iSport) - 37min37s277 2. Nelsinho Piquet BRA/Piquet Sports) - a 0s730 3. Alexander Premat (FRA/ART) - a 1s581 4. Lewis Hamilton (ING/ART) - a 2s443 5. Tristán Gommendy (FRA/iSport) - a 3s987 6. Ferdinando Monfardini (ITA/DAMS) - a 15s879 9. Lucas di Grassi (BRA/Durango) - a 31s033 10. Timo Glock (ALE/BCN) - a 34s009