Nelsinho fica perto do título na F-3 Nelsinho Piquet terminou na quarta colocação a 22ª etapa da Fórmula 3 Inglesa, neste domingo, em Spa-Francorchamps, na Bélgica, e ficou mais próximo da conquista do título da temporada. O piloto brasileiro soma 247 pontos, 26 a mais que o britânico Adam Carroll, vencedor da etapa belga, e único adversário de Nelsinho. A rodada final do campeonato será dias 2 e 3 de outubro, em Brands Hatch, na Inglaterra. O filho de Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, largou na sexta posição, caiu para sétimo lugar logo na largada, ao ser empurrado para a grama, mas se recuperou e ganhou três posições. ?Gostaria muito de ter sido campeão aqui na Bélgica, mas não foi possível?, disse Nelsinho. ?Será excelente decidir o campeonato em Brands Hatch, circuito que conheço e ando muito bem?, afirmou o brasileiro, que marcou duas poles e venceu as duas corridas no circuito inglês em 2003. Neste ano, Nelsinho soma cinco vitórias, duas pole positions, 11 pódios e 11 voltas mais rápidas. Os outros brasileiros também foram bem em Spa. Danilo Dirani terminou na terceira colocação, enquanto Lucas Di Grassi ficou com o sexto lugar. Confira a classificação da prova: 1) Adam Carroll (GBR) 2) Clivio Piccione (MON) 3) Danilo Dirani (BRA) 4) Nelsinho Piquet (BRA) 5) Danny Watts (GBR) 6) Lucas Di Grassi (BRA) 7) Marko Asmer (EST) 8) Alvaro Parente (POR) 9) Will Power (AUS) 10) Nicolas Lapierre (FRA) 11) James Rossiter (GBR) Confira a classificação do campeonato: 1) Nelsinho Piquet - 247 pontos 2) Adam Carroll - 221 3) James Rossiter - 193 4) Clivio Piccione - 161 5) Danilo Dirani - 136 6) Alvaro Parente - 126 7) Danny Watts - 121 8) Lucas Di Grassi - 118 9) Will Power - 109 10) Marko Asmer - 75