Nelsinho larga atrás na F-3 Inglesa Nelsinho Piquet disputa neste domingo a 17ª e a 18ª etapas do Inglês de F-3, em Thruxton, pista que não conhece. Larga em sexto na primeira prova e em 11º na segunda, mas não desanima. "Será difícil, mas o traçado é de altíssima velocidade e isso costuma me favorecer?, confia o piloto, terceiro colocado no campeonato com 150 pontos. O líder, o sul-africano Alan Van der Merwe, tem 238.