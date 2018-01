Nelsinho larga em nono na F-3 Inglesa O Campeonato Inglês de F-3 está chegando agora à sua metade, mas Nelsinho Piquet, estreante na categoria, já percebeu o que tem de fazer se quiser continuar com pretensões de lutar pelo título: sair à caça do piloto sul-africano Alex van der Merwe, líder da competição. E ele pretende fazer isso neste domingo, nas duas etapas, a 11ª e a 12ª, que serão disputada na pista de Castle Combe. A pole position é do piloto inglês Danny Watts, da equipe Hi Tech, com o tempo de 1m00s291, registrado neste sábado. Nelsinho larga em nono enquanto Merwe larga em quarto. Nelsinho tem 101 pontos na classificação, contra 145 de Der Merwe. "Se eu conseguir manter o bom desempenho que tive em Knockhill e Silverstone, quando conquistei 61 dos 80 pontos possíveis, poderei, pelo menos, me aproximar bastante dele??, acredita Nelsinho. "E nossa equipe vem evoluindo bastante, o que me deixa confiante.?? Um complicador para Nelsinho pode ser o fato de o segundo colocado na classificação, Jaime Green (105 pontos), ser da mesma equipe de Merwe, a Carlin. Com isso, as chances de os dois fazerem jogo de equipe para atrapalhar o brasileiro crescem. As etapas em Castle Combe vão ser realizadas às 8h30 e às 11h40, ambas no horário de Brasília. Cada corrida terá 20 voltas.