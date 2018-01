Nelsinho larga em sexto em Donington O sul-africano Alan van der Merwe larga na pole position neste sábado em Donington Park, na 21ª etapa da F-3 Inglesa, prova que pode lhe dar o título antecipado da temporada. Líder do campeonato com 283 pontos, o piloto da Carlin Motorsport garante a taça se conseguir um terceiro lugar na corrida que tem largada prevista para as 10h55 (horário de Brasília), independentemente dos resultados de seus concorrentes. O brasileiro Nelsinho Piquet, da Piquet Sports, sai em sexto. Merwe garantiu a pole nesta sexta-feira com o tempo de 1min04s499. Ele divide a primeira fila com o inglês Danny Watts, da Hitech, que cravou 1min04s510. Nelsinho fez 1min04s754. O brasileiro está em terceiro na classificação (163 pontos) e lutará na rodada dupla deste fim de semana - a 22ª etapa vai ser disputada no domingo, com definição do grid a partir das 5 horas deste sábado (horário de Brasília) e nas duas últimas etapas, no final do mês em Brands Hatch, pelo menos pelo vice-campeonato. Em segundo lugar no campeonato está o britânico Jamie Green, companheiro de Merwe na Carlin, que soma 210 pontos. Super Renault - O brasileiro Jaime Mello Júnior é o segundo no grid da 11ª etapa do campeonato deste sábado, em Anderstorp, na Suécia. A pole é do argentino Jose Maria López. Na corrida de domingo, a 12ª da competição, o brasileiro sairá em sexto. A pole também é do argentino. Mello Júnior é o quarto na classificação, com 156 pontos. López está em terceiro, com 160. O líder é o suíço Neel Jani (182), seguido bem de perto pelo francês Tristan Gommendy (180).