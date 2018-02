Nelsinho mantém liderança na F-3 Nelsinho Piquet manteve a liderança do Inglês de Fórmula 3. Mas os brasileiros não tiveram um bom dia neste domingo, em Castle Combe. Na primeira corrida, vencida pelo inglês Danny Watts, Nelsinho foi sétimo e Lucas di Grassi, nono. Danilo Dirani não completou. Na segunda, com vitória do português Álvaro Parente, o único brasileiro a completar foi Di Grassi, em oitavo. Após 12 etapas, Nelsinho tem 123 pontos. Adam Carroll, holandês, 118. Com 78, Dirani é quinto no campeonato e Di Grassi, com 52, vem em nono. A próxima etapa será em Donington Park, no domingo.