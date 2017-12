Nelsinho Piquet acerta com a Stock Car e será parceiro de Rubinho em 2018

O piloto Nelsinho Piquet será mais um reforço para a temporada 2018 da Stock Car. Nesta sexta-feira, ele confirmou o contrato com a equipe Full Time Sports para correr ao longo do próximo ano. O ex-piloto da Fórmula 1 terá como parceiro Rubens Barrichello, outro com experiência na principal categoria do automobilismo mundial.

"Fico feliz em anunciar que vou correr a temporada 2018 da Stock Car pela Full Time Sports", anunciou o piloto de 32 anos, nesta sexta. Nelsinho vai competir na categoria brasileira ao mesmo tempo em que seguirá na Jaguar na Fórmula E, a categoria de carros elétricos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Não será a estreia do filho de Nelson Piquet na Stock. Nelsinho já competiu em corridas de duplas em 2014 e nas temporadas seguintes, como convidado. Antes disso, teve experiência em carros de turismo na Nascar, além de competir no Rallycross.

O piloto começou a se destacar no cenário mundial do automobilismo em 2004, ao se sagrar campeã da F3 Inglesa. Na temporada seguinte, estreou na GP2, que costuma dar acesso à Fórmula 1. Em 2006, foi vice-campeão.

No ano seguinte, começou sua curta trajetória na F-1, ao ser piloto reserva da Renault. Em 2008 e 2009, foi titular. Mas, neste último ano, foi demitido no meio do campeonato por causa da polêmica batida no GP de Cingapura que beneficiou o colega de equipe Fernando Alonso. Nelsinho sofreu o acidente por ordem do chefe de equipe, Flávio Briatore, que depois foi banido da categoria.