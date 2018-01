Nelsinho Piquet ainda sonha com o vice Nelsinho Piquet disputa neste domingo, em Brands Hatch, as duas últimas etapas do Inglês de F-3 - os treinos que definem o grid serão realizados neste sábado -, ainda com chances de conquistar o vice-campeonato. A missão é bastante difícil, já que o brasileiro tem 190 pontos contra 225 do atual segundo colocado, o britânico Jamie Green - o sul-africano Alan van der Merwe, com 298, já garantiu o título -, mas Nelsinho considera positivo este seu ano de estréia. "Não conhecia nenhum circuito. Mesmo assim, ganhei corridas (4) e mostrei que estou no caminho certo??, analisa. Em 2004, Nelsinho poderá ser piloto de testes da Williams na Fórmula 1.