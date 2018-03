Nelsinho Piquet busca boa posição no grid Líder da F-3 Inglesa após a primeira rodada dupla (obteve dois segundos lugares), o brasileiro Nelsinho Piquet busca neste sábado uma boa posição no grid para a 3.ª e 4.ª etapas, domingo em Silverstone. Ele considera isso o passo inicial para manter a líderança. "Se eu for bem nas classificações, tenho boas chances de conseguir a minha primeira vitória no ano e seguir liderando o campeonato?, disse o brasileiro. Nelsinho tem 31 pontos, contra 21 do inglês Adam Carroll.