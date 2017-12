Nelsinho Piquet chega em 3º lugar Nelsinho Piquet ficou em terceiro lugar neste sábado, na 19ª etapa da Fórmula 3 inglesa, disputada no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O sul-africano Alan Van der Merwe, líder do campeonato e virtual campeão, venceu a prova, com o inglês Jamie Green em segundo. Neste domingo, na 20ª etapa, também em Spa, Merwe é o pole e Nelsinho larga a seu lado. O brasileiro João Paulo de Oliveira, que já conquistou o Campeonato Alemão da categoria, participa da prova. Também na pista belga, outro brasileiro, Jaime Melo, defende a liderança na nona etapa do Campeonato Europeu de Fórmula Renault V-6.