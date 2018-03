Nelsinho Piquet chega em 6º na Inglaterra Depois de vencer, domingo, a nona etapa do Campeonato Britânico de Fórmula 3, em Silverstone, o filho de Nelson Piquet, Nelsinho, classificou-se em sexto, hoje, na décima prova da competição, no mesmo circuito. Com isso, ele assumiu a terceira colocação do campeonato, com 101 pontos, diante de 145 do sul-africano Alan van der Merwe, vencedor da etapa de hoje.