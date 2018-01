Nelsinho Piquet chega em quarto e lidera a GP2 O piloto brasileiro Nesinho Piquet terminou em quarto lugar na segunda prova do GP de Valência de GP2, que é considerada a categoria de acesso à Fórmula 1, e manteve a liderança da competição, depois da vitória na corrida de abertura, no sábado. O vencedor da prova deste domingo foi o alemão Ammermueller, que chegou quase 10 segundos à frente do venezuelano Ernesto Viso. O francês Nicolas Lapierre completou o pódio. Nelsinho fez uma corrida conservadora, depois de largar em oitavo lugar, mas chegou a menos de um segundo de Lapierre. De quebra, levou um ponto extra por ter feito a melhor volta entre os pilotos que largaram do grid. Alexandre Negrão, o outro piloto brasileiro da equipe Piquet Sports, chegou em sétimo, e Lucas di Grassi, que corre pela equipe Durango, ficou em 16.º lugar. Na classificacao, Nelsinho soma 16 pontos, seguido por Lapierre, com 10, e pelo inglês Lewis Hamilton, que tem 9 pontos. As próximas provas serão daqui a duas semanas, em San Marino, como preliminar das provas de Fórmula 1.